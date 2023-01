L'Epifania l'alta pressione si porta via: nella calza della Befana arrivano pioggia e maltempo

Oggi la giornata più calda, con temperature massime che supereranno i 15 °C. Da domani graduale calo, con le massime che sabato non andranno oltre i 7/8 °C. Minime stazionarie in presenza di copertura nuvolosa o nebbie, con valori tra 5 e 7 °C. Nelle zone con cielo sereno e in assenza di vento potranno facilmente scendere attorno allo 0 o leggermente sotto con possibili brinate mattutine.

Domenica 8 gennaio tempo in peggioramento a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia. Piogge su pianure ma più consistenti su alessandrino ed est Piemonte in generale, più deboli e irregolari su torinese. Nevicate sulle Alpi, ma da quote medie in su, con tendenza a scendere di quota verso fine peggioramento, tra pomeriggio e sera. Miglioramento generale dalla tarda serata, anche se precipitazioni irregolari insisteranno sulle zone alpine di confine a causa delle correnti nordoccidentali.