TARIP, il Comune di Piobesi apre al confronto con i cittadini dopo l’arrivo delle nuove bollette

In questi giorni le famiglie di Piobesi Torinese stanno ricevendo due bollette relative al servizio di raccolta rifiuti: il saldo per il 2024 e l’acconto per il 2025. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fiorenzo Demichelis, interviene per fare chiarezza sulla situazione e per ribadire la propria disponibilità al confronto con i cittadini.

Dall’analisi dei primi dati emerge una situazione sostanzialmente stabile per le utenze domestiche singole, con importi in sostanziale calo rispetto agli ultimi quattro anni. Più critica, invece, la situazione per le utenze aggregate, in particolare nei condomini, dove si registrano aumenti più marcati.

«Comprendiamo il disagio – afferma il sindaco Demichelis – e siamo pronti, come sempre, ad ascoltare ogni segnalazione e affrontare insieme ai cittadini le criticità emerse. Riproporremo a breve, così come abbiamo già fatto nel recente passato, incontri informativi per i condomini al fine di spiegare nel dettaglio il funzionamento della Tariffa Puntuale e promuovere una gestione più consapevole dei rifiuti».

La Tarip, adottata da Covar14 a partire dal 2023, calcola parte della tariffa in base al numero di svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato (RU). Nel primo anno di applicazione era stato fissato un tetto massimo del 10% agli aumenti, per favorire una transizione graduale. Tetto che, nel 2024, non è più stato applicabile.

L’Amministrazione sottolinea i risultati positivi ottenuti dalle utenze singole, dove una gestione attenta del bidone RU e una buona differenziazione dei rifiuti si è tradotta in risparmi concreti. Nei condomini, invece, si sta valutando la possibilità di introdurre la figura di un referente che possa coordinare l’esposizione dei rifiuti.

Insieme agli altri cinque comuni del territorio che hanno adottato la Tariffa Puntuale, è in fase di organizzazione un incontro congiunto fra amministratori per valutare soluzioni condivise e più efficaci.

Il sindaco Demichelis ricorda infine che è sempre possibile richiedere un appuntamento scrivendo a cittadini@comune.piobesi.to.it o recarsi in municipio il martedì mattina (ore 9-11) per ricevimento.