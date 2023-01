Come pagare per viaggiare con Bitcoin

I viaggi sono uno dei primi settori ad adottare le criptovalute come pagamento. Diverse compagnie aeree, hotel, tour operator e siti di prenotazione oggi consentono ai loro clienti di pagare vari servizi in Bitcoin. Anche i governi, le aziende e i commercianti di tutto il mondo stanno abbracciando sempre più Bitcoin come mezzo di pagamento, rendendo più facile per i viaggiatori finanziare i loro viaggi in criptovaluta.

Pagare per i servizi di viaggio con Bitcoin funziona quasi come usare carte di credito o carte di debito. Tuttavia, Bitcoin ha anche alcune caratteristiche uniche dal denaro fiat che rendono diversa l'elaborazione dei pagamenti. Tuttavia, ecco come pagare i servizi di viaggio con Bitcoin.

Carta BitPay

La carta BitPay è uno dei modi più convenienti per pagare le corse con criptovaluta. Si tratta di una carta di debito finanziata dal portafoglio Bitcoin dell'utente, quindi non devi fare affidamento sulla tua banca per elaborare i fondi. Come le altre carte di credito, la carta BitPay ti consente di acquistare biglietti aerei, pagare vitto e alloggio, noleggiare auto, acquistare regali e pagare escursioni dai numerosi fornitori di servizi in tutto il mondo.

La carta BitPay è ideale per i viaggi nazionali in quanto gli utenti non pagano alcuna commissione per le transazioni all'interno degli Stati Uniti. Inoltre, la carta è compatibile con diverse altre piattaforme di pagamento, tra cui Google Pay e Apple Pay, garantendo una maggiore comodità. Tuttavia, l'utilizzo della carta al di fuori degli Stati Uniti comporta una commissione del 3%. La carta ti consente anche di noleggiare un volo privato e pagare con Bitcoin.

Paga tramite uno scambio di criptovalute

Bitcoin sta diventando sempre più un metodo di pagamento tradizionale poiché molte aziende lo adottano nei loro sistemi. La maggior parte delle aziende di viaggi che accettano pagamenti crittografici spesso si affidano a piattaforme di scambio crittografico per elaborare le transazioni per loro conto. Inoltre, forniscono gli stessi servizi a individui o gruppi di viaggiatori che desiderano pagare servizi e beni di viaggio con Bitcoin.

Le rinomate piattaforme di scambio di criptovalute possono elaborare i pagamenti a tuo piacimento e a tassi bassi. Molti scambi sono decentralizzati, elaborando pagamenti Bitcoin per vari servizi di viaggio e merci ovunque. Alcuni hanno anche accordi con alcune società di viaggi per incentivare i clienti che pagano in Bitcoin.

Paga direttamente le compagnie di viaggio

BitPay e crypto exchange sono gateway di pagamento che elaborano pagamenti per conto dei loro clienti. Ciò significa che usarli di solito attira una piccola tassa per l'elaborazione dei pagamenti. Puoi evitare le commissioni effettuando transazioni direttamente dal tuo portafoglio Bitcoin al portafoglio del fornitore di servizi. Mentre la maggior parte delle aziende fa affidamento sugli scambi di criptovalute per elaborare i pagamenti, alcune accettano Bitcoin nei loro portafogli.

Tutto ciò che serve è l'indirizzo pubblico del fornitore di servizi per inviare i fondi quando si acquistano biglietti aerei o si prenotano alloggi o escursioni. Pagare i fornitori di servizi direttamente dal tuo portafoglio è conveniente ed economico.

Acquista carte regalo per i commercianti di viaggi

Alcune società di viaggi crittografate consentono anche ai clienti di pagare i servizi utilizzando carte regalo. Pertanto, puoi utilizzare il tuo Bitcoin per acquistare carte regalo per fornitori di servizi di viaggio. L'azienda può quindi vendere le carte regalo per i fondi. Tuttavia, dovresti prima trovare le compagnie di viaggio che accettano le gift card per quel metodo. Alcuni fornitori di viaggi popolari che accettano gift card includono Airbnb, Delta Airlines, Royal Caribbean e Hotels.com.

Bitcoin è un metodo di pagamento più affidabile, sicuro e a basso costo rispetto a carte di credito, carte di debito e bonifici bancari. Diverse società di viaggi ora accettano pagamenti Bitcoin per vari servizi e beni. Tuttavia, pagare con Bitcoin potrebbe essere problematico in alcune destinazioni come la Cina, dove i governi vietano ai commercianti di negoziare criptovalute. Quindi, scegli una destinazione cripto-amichevole quando pianifichi di finanziare il tuo viaggio con Bitcoin.