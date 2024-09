Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Torino: ripartono gli sportelli gratuiti di consulenza "Chiedi al commercialista"

Ripartono dopo la pausa estiva gli Sportelli “Chiedi al commercialista”, un servizio di consulenza organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Torino in collaborazione con le amministrazioni comunali di Torino e di 10 centri della provincia. Sono ben 121 i commercialisti iscritti all’Albo che prestano il loro servizio in maniera totalmente gratuita, fornendo colloqui, di mezz’ora ciascuno, soprattutto ai giovani e a coloro che operano nell’associazionismo.

Tutti gli sportelli, tra Torino e provincia

Il primo sportello a ripartire, il 12 settembre, è quello presso Informagiovani di Torino, in via Garibaldi 25. Poi sarà la volta di Chieri (16 settembre), Alpignano (17 settembre), Nichelino (18 settembre), Ciriè (19 settembre), Rivoli (23 settembre), La Loggia e Moncalieri (24 settembre), None (25 settembre), Vinovo (26 settembre), Pinerolo (30 settembre) e infine presso 12 Biblioteche civiche di Torino (10 ottobre).

I colloqui vengono svolti in presenza negli sportelli di Torino, con colloquio telefonico nelle altre località.

"Consulenze utili per evitare errori e fraintendimenti"

“In un’epoca in cui ci si informa quasi esclusivamente su Internet è importante, soprattutto per i giovani, avere idee chiare su quale regime fiscale scegliere quando si avvia un lavoro di tipo autonomo”, dice Laura Carossia referente di questo servizio per l’Ordine dei Commercialisti di Torino. Gli Sportelli sono utili per “evitare fraintendimenti ed errori nell’ intraprendere un’attività economica. Ad esempio, i vantaggi, i limiti, le modalità d’accesso al regime forfettario. Quale tipo di società conviene costituire, se individuale, di persone o di capitali, oppure la differenza fra l’associazione senza fini di lucro, che gode di vantaggi fiscali, e la società commerciale. Il bilancio di questi anni di volontariato è decisamente positivo: migliaia di giovani hanno usufruito di questa consulenza”.

Indirizzi, orari e modalità di prenotazione degli sportelli sono pubblicati sul sito dell’Ordine dei Commercialisti di Torino, all’indirizzo www.odcec.torino.it