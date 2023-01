Comprendere come funziona Bitcoin: una guida rapida per principianti

In un white paper del 2008, Satoshi Nakamoto ha descritto Bitcoin come un sistema di pagamento digitale peer-to-peer. Tuttavia, diverse pubblicazioni online hanno descrizioni diverse di questa valuta virtuale. Il white paper originale utilizza la parola Bitcoin due volte, ma descrive come il sistema funzionerebbe senza fiducia. Invece, Bitcoin utilizza protocolli fissi per governare il sistema utilizzando l'immutabile blockchain.

Come mezzo di scambio, Bitcoin funziona come una moneta digitale. Essenzialmente, è un termine triadico che comprende protocolli fissi, valute digitali e la blockchain decentralizzata che formano il sistema di cassa elettronico. Pertanto, Bitcoin è un codice open-source che chiunque può utilizzare e rivedere.

Creazione di bitcoin

Il sistema genera nuovi Bitcoin e premia il computer o il nodo che risolve le sfide matematiche pre-specificate in base ai suoi algoritmi. Un hash è un problema matematico, in genere un numero esadecimale di 64 cifre uguale o inferiore all'hash di destinazione. Pertanto, Bitcoin è un numero, come 12345.

Per capire come funziona Bitcoin, supponiamo che Henry ottenga una banconota da $1 il cui numero è XYZ dal suo portafoglio fisico. Idealmente, questo è l'unico orso che porta il numero XYZ da quando il sistema della Federal Reserve opera con il grado di competenza minimo.

Poiché il valore nominale della banconota è di $1, Henry può comprarci una tazza di tè. Ora, supponiamo che due persone concordino sul fatto che il conto XYZ vale 5.000 dollari? Una cosa che differenzia Bitcoin 12345 e la banconota da $1 è l'esistenza fisica e il valore facciale.

D'altra parte, questa valuta digitale manca di un valore intrinseco ed è solo un numero. E due individui o parti possono concordare sul valore della moneta digitale, ma non ha alcun valore in sé. Pertanto, Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin giocando con i numeri.

Cosa rende Bitcoin rivoluzionario?

Forse hai sentito che le persone si precipitano negli scambi di criptovalute come il software Bitcoin Revolution per acquistare questa valuta virtuale. Idealmente, queste piattaforme digitali consentono alle persone di scambiare denaro fiat con Bitcoin. Forse, puoi controllare l'app ufficiale per ulteriori informazioni.

Potresti anche aver letto che Bitcoin potrebbe rovesciare denaro convenzionale. E la ragione principale per cui molte persone credono che questo sia perché la valuta virtuale è pseudonimizzata e resistente alla censura.

Bitcoin è rivoluzionario perché funziona su un libro mastro aperto e immutabile. È anche privata, e permette alle persone di possederla. Ma il suo vero genio risiede nel design economico e nell'innovazione tecnica. Il protocollo fisso di questa valuta virtuale rende possibile il suo decentramento. Questa valuta digitale crea un sistema di contante elettronico che consente ai partecipanti di utilizzarlo senza dipendere da intermediari come processori di pagamento e banche per effettuare transazioni.

Satoshi Nakamoto ha progettato i protocolli per prevenire la potenziale doppia spesa sulla stessa moneta digitale. Bitcoin ha unità di monete uniche e gli utenti non possono distruggerle o replicarle. Il sistema Bitcoin opera su una rete immutabile e distribuita con migliaia di nodi o minatori incentivati in tutto il mondo.

Perché le persone usano Bitcoin?

Forse, ti stai chiedendo perché qualcuno vorrebbe usare Bitcoin, ma i soldi legali funzionano bene nel loro paese. Bitcoin non si basa su una banca centrale o su un governo locale per funzionare. Il suo protocollo limita la velocità con cui i minatori producono nuove monete e il mondo può avere solo 21 milioni di gettoni. Pertanto, la tecnologia sottostante di Bitcoin lo rende una copertura ideale contro l'inflazione.

Sebbene il pubblico tradizionale non abbia ancora adottato o compreso le piene capacità di Bitcoin, ha ancora molto da offrire al mondo, a differenza dei metodi di pagamento convenzionali. Idealmente, Bitcoin è un sistema di pagamento digitale globale che è immutabile e decentralizzato e nessuno può invertire una transazione Bitcoin dopo la sua verifica e registrazione. Inoltre, chiunque può utilizzare Bitcoin a condizione che abbia una connessione Internet. Questo metodo di pagamento è ideale per gli utenti che cercano tariffe basse e soluzioni veloci.