Live Social Lavoro: come funziona

È veramente difficile destreggiarsi tra tutti i social network e che esistono oggi, perché ci sono veramente tanti ed alcuni sono storici ormai ci sono da diversi anni, mentre altri sono nuovi e il LIVE SOCIAL LAVORO diventa un tema importante da affrontare se vogliamo andare a ampliare il raggio di azione del nostro tipo di attività.

Da questo punto di vista possiamo contare su tanti professionisti che operano in questo ambito. Sono persone che nel corso degli anni si sono rese conto di quanto la tecnologia rappresentasse il futuro, in qualunque ambito, e hanno deciso di specializzarsi in alcune tematiche connesse all’utilizzo di Internet che hanno a che vedere con il marketing e la comunicazione.

Quindi, queste persone che potrebbero essere esperti di vario genere, come programmatori, sviluppatori di software, social media manager, esperti CEO eccetera, si mettono a tua disposizione e lavorano in sinergia attraverso l’operato di una agenzia specifica che offre servizi per chi ha bisogno di una web agency.

Vediamo ora quali sono i motivi per cui mettersi su Internet diventa importante se abbiamo un’attività.

Prima di tutto bisogna considerare che di solito in qualunque ambito lavoriamo abbiamo la concorrenza. Potremmo essere dei parrucchieri così come degli imbianchini o dei muratori o degli elettricisti, non importa. Oppure potremmo anche produrre degli oggetti o vendere dei vestiti.

E infatti, si potrebbe operare in entrambi gli ambiti quelli, di fornitori di servizi o quello di fornitori di beni. In entrambi i casi avremo comunque delle persone che stanno facendo la stessa medesima cosa che stiamo facendo noi e di solito lo stanno facendo esattamente all’interno della nostra città, figuriamoci la concorrenza che potremmo avere su vasta scala. Se andiamo a leggere gli ultimi dati scopriremo che tante persone fanno acquisto attraverso Internet, sono sempre di più soprattutto dopo l’ultima pandemia che ha costretto la gente a casa, senza beni necessari proprio perché gli esercizi commerciali erano chiusi e quindi gli unici che lavoravano erano gli addetti alle consegne che vendevano rispetto a negozi che fornivano questo servizio online.

Ciò significa che tantissime persone che erano abituate ad acquistare beni e servizi attraverso un contatto diretto, recandosi di persona in negozio o in ufficio, hanno imparato a destreggiarsi con la tecnologia, mentre prima magari non lo sapevano fare e questo significa che hanno mantenuto questa abitudine e questa competenza acquisita. Ciò significa anche che non essere su Internet oggi significa, benché vada, perdere una grossa fetta di possibili clienti, i quali hanno imparato a non doversi muovere per fare acquisti o per richiedere un servizio. Possiamo dunque sperare di riuscire a battere la concorrenza mantenendo ci fermi da questo punto di vista? La risposta è chiaramente no.

Che cosa possiamo chiedere a professionisti dei social

Vediamo adesso, in questa seconda parte dell’articolo, qual è una richiesta ragionevole che possiamo fare a delle persone che lavorano all’interno dei social e che vogliono collaborar è con noi per andare ad aumentare gli introiti del nostro fatturato e soprattutto a migliorare il nostro progetto, fino a implementarlo in maniera positiva.

Prima di tutto è molto importante avere un sito Internet ho un blog che sia una sorta di biglietto da visita, una vetrina di quello che facciamo. Ci sono varie sezioni che possono essere inserite all’interno di queste pagine, che sono inerenti a quello che le persone potrebbero vedere dal punto di vista visivo. È abbastanza impensabile pensare di riuscire ad aprire un sito Internet o un blog senza mettere qualche immagine, che sia quella di un luogo fisico ma non è detto che sia necessario perché tante persone non hanno un negozio fisico ma operano su Internet direttamente sulla base del fatto che vendono online e quindi più che altro si occupano di e-commerce.

L’e-commerce è un sito completamente differente perché prevede una vendita online quindi esiste un carrello virtuale dove le persone inseriscono degli oggetti o dei servizi e poi pagano. Ad esempio, un oggetto potrebbe essere la vendita di una borsa, mentre il servizio potrebbe essere l’acquisto di qualcosa in particolare come potrebbe essere ad esempio la stampa di qualcosa di scritto.

Magari una persona vuole far stampare la tesi di laurea e non vuole andare direttamente dalla cartoleria del proprio paese ma delegare una cartoleria che fa una stampa e l’invio della stampa a domicilio. Questo significa che è una persona che magari ha la possibilità di fornire questo servizio a Messina potrebbe inviare la stampa della tesi di laurea persino a Torino, tutto questo perché potrebbe fornire dei costi competitivi grazie anche al costo del lavoro, a risparmio dovuto ad una mancanza di una sede fisica, in una città più costosa e significa riuscire ad avere dei clienti praticamente dappertutto.

Da questo punto di vista possiamo sentirci anche all’estero se cerchiamo di fare una versione di un sito Internet che sia in lingue differenti comprensibile anche da altri paesi, perché no, Internet paradossalmente è un territorio franco dove tutto è possibile, basta semplicemente riuscire ad adattarsi ad un linguaggio diverso da quello della vita reale.

Ma non possiamo assolutamente farlo senza l’aiuto di professionisti del settore che conoscono perfettamente questo tipo di mondo, significherebbe perdersi in un oceano sconfinato di possibilità ed è importante avere dei limiti da questo punto di vista, definire degli obiettivi e delle strategie ed è così che si lavora tanto è vero che alcune agenzie web richiedono direttamente un pagamento dopo il raggiungimento degli obiettivi stessi e non prima. Grazie a questi professionisti tante persone hanno trovato la propria fortuna, dove prima facevano fatica a trovarla.

A volte basta semplicemente trovare la risposta giusta, il meccanismo giusto, l’ingranaggio perfetto per far funzionare una macchina che magari ha tutte le componenti perfette ma non riesce a partire. Quindi, ciò significa che mettersi nelle mani di social media manager oppure esperti SEO o programmatori o sviluppatori di software o comunque esperti di marketing digitale potrebbe finalmente dare la svolta la nostra carriera professionale che stiamo aspettando da tempo, in maniera del tutto rapida e inaspettata.