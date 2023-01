L’Epifania tutte le feste non porta via: a Torino è boom di turisti [FOTO]

L’Epifania tutte le feste non porta via: a Torino è boom di turisti

Se è vero il detto che “l’Epifania tutte le feste porta via”, questa credenza popolare non sembra valere, oggi, per Torino. È infatti boom di turisti nel capoluogo piemontese, con tantissime persone che non si sono fatte intimorire dal maltempo che accompagna il 6 gennaio e hanno deciso di recarsi in centro.

Code e tantissimi turisti, malgrado il maltempo

Code davanti ai musei, con la Mole Antonelliana a farla da padrona: in via Montebello i turisti attendono in fila di visitare il Museo del Cinema. Una scena che si ripete al Museo Egizio, ma anche ai Musei Reali. Il clima non aiuta, ma rende tutto più sabaudo e Torino, avvolta nel grigiore, è illuminata dalle luci che provengono dai bar. Quelli storici sono presi d’assalto, alla Farmacia del Cambio bisogna attendere in fila (come al museo) per fare colazione.

Tra spettacoli in strada e shopping

Immancabili gli spettacoli in strada, con artisti che intrattengono decine di persone infreddolite. Piazza San Carlo è piena e anche le vie dello shopping ringraziano: complice il ponte lungo e l’arrivo di tanti turisti stranieri, oltre che dei torinesi stessi, la speranza è quella di cambiare marcia dopo un avvio soft dei saldi invernali.

Voglia di vivere la città e le ultime ore di festa

Le ultime ore di festa regalano l’immagine di una città viva, vissuta. Di una Torino in grado di andar oltre al grigiore del maltempo nel giorno dell’Epifania.