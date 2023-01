E' finito nel sangue un litigio tra due coinquilini residenti in via Desana, in Barriera di Milano. Un uomo di 46 anni di origini rumene ha infatti aggredito l'amico, suo connazionale, con un coltello.

Il ferito è stato colpito alla gamba: soccorso e trasportato d'urgenza al Giovanni Bosco, guarirà con una prognosi di 15 giorni. L'aggressore è invece stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate.

La lite si è svolta ieri pomeriggio. A scatenarla sarebbero stati futili motivi.