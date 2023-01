Apicoltura, aperto il primo bando regionale 2023 per contributi e assistenza alle aziende

Pubblicato il bando regionale a sostegno delle associazioni apistiche piemontesi per le attività di assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche. Con una dotazione finanziaria complessiva di 528 mila euro, il bando concede un contributo sulla spesa ammessa pari al 90%.

“Il Sottoprogramma apistico del Piemonte per il periodo 2023-2027, che può contare ogni anno su circa 2 milioni di euro di fondi statali ed europei, è stato adottato dalla Giunta regionale a fine dicembre e pertanto siamo partiti subito con l’apertura del primo bando regionale a sostegno del comparto. Nel 2023 verranno poi aperti altri bandi regionali per gli investimenti delle aziende e per le attività di promozione, comunicazione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”, sottolinea l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa.

Il bando è consultabile sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apicoltura-bando-2023-assistenza-tecnica-consulenza-alle-aziende e scade il 30 gennaio 2023.