Juve, pugno duro della Questura contro gli ultras: 30 Daspo per rissa e minacce

Pioggia di Daspo per gli ultras della Juve . Sono 30 le diffide (di cui 8 con obbligo di firma) adottate dal Questore di Torino nei confronti di altrettanti tifosi bianconeri, allontanati dallo stadio per un periodo compreso tra 1 e 5 anni.

Un provvedimento che conferma la mano pesante della Questura di Torino contro i gruppi ultras. A venire colpiti dai Daspo i supporter bianconeri aderenti ai gruppi ultrà della Juventus “San Marco 1988” (ex Drughi), “Gruppo Storico” (ex Tradizione), “Milano 1986” (ex Viking), “Genova” (ex Nab) e “La 12 Curva Sud” (ex Drughi Asti Praia).