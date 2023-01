Domenico Quirico a Nichelino, Daniele Valle a Moncalieri: tempo di (presentazione) di libri in cintura sud

Tempo di presentazione di libri in cintura sud. Domani, venerdì 13 gennaio, duplice appuntamento, nel pomeriggio a Moncalieri e in serata a Nichelino.

Daniele Valle e "La variante piemontese"

Alle ore 17.30, alla biblioteca civica Arduino, l'assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri Laura Pompeo introdurrà per l'appuntamento 'I venerdì dello scrittore' Daniele Valle, consigliere regionale del Pd, che presenta il suo libro "La variante piemontese", per raccontare il dramma del Covid attraverso la dedizione e l'impegno del personale sanitario tutto, il dolore e la tragedia umana di vittime e parenti, la disamina dei nodi irrisolti. Il libro che Daniele Valle presenta venerdì 13 gennaio a Moncalieri in dialogo con Vincenzo Arena immerge lo sguardo nella gestione regionale della pandemia.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. “Un contributo lucido e da un punto di osservazione privilegiato sulla pandemia – sintetizza Laura Pompeo - Daniele Valle in questi anni è stato il coordinatore del gruppo di lavoro per l’indagine conoscitiva in merito alla gestione in Piemonte dell’emergenza Covid, in seno alla commissione consiliare regionale Sanità”.

Domenico Quirico e la "Guerra totale" in Ucraina

In serata, alle ore 21, nel Salone della Croce Rossa di Nichelino, in via Damiano Chiesa 10, l'associazione Chreo incontra Domenico Quirico, giornalista e inviato di guerra de La Stampa, autore di "Guerra totale. La bancarotta bellicista", dedicata alla guerra in Ucraina. L'incontro offrirà lo spunto per proporre una riflessione su questo tema drammatico affidando a un esperto di questioni internazionali la facoltà di guardare oltre le opinioni di parte e lo schieramento politico e ideologico.

Per orientarci tra le molte letture di questo periodo drammatico e brutale, segnato da morte e distruzioni, quella di Quirico è la voce autorevole di chi ha vissuto in prima persona il dolore della segregazione ed è testimone di tante guerre , di cui non si vede purtroppo la fine.