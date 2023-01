Grugliasco lavora ad un piano per sostituire tutti i vecchi pali della luce

Il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'assessore alla Transizione Ecologica, all'Innovazione e alla Sicurezza Raffaele Bianco, hanno incontrato, poco prima di Natale, la società Enel Sole per segnalare il disappunto rispetto alla gestione dei ripristini dei pali della luce spenti.

Enel non ha aspettato molto a rispondere inviando una lettera in cui sostanzialmente si scusa con l'Amministrazione comunale per i disservizi creati impegnandosi a responsabilizzare maggiormente il subappaltatore e aggiungendo che “stiamo lavorando, in collaborazione con i vostri uffici - scrivono sulla lettera inviata da Enel Sole - al fine di migliorare complessivamente il servizio di gestione e manutenzione”.

L'amminnistrazione comunale ha deciso che per superare lo stato di usura degli impianti illuminanti, tramite gli uffici comunali, parteciperà alla gara per un project financing utile ad acquisire tutti i lampioni presenti sul territorio in modo da darli, in blocco, in gestione a chi vincerà la gara.

«In questo modo - spiegano il sindaco Gaito e l'assessore Bianco - la nuova società potrà intervenire sui pali vecchi, sulle luci soffuse e su tutte quelle non ancora a led, implementando i lampioni nelle zone più buie».