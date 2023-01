Lampioni fuori uso, Borgo San Secondo al buio da diversi giorni

Entro stasera le strade di Borgo San Secondo dovrebbero tornare ad essere completamente illuminate. Da un paio di giorni diverse vie del quadrilatero compreso tra corso Stati Uniti e corso Sommeiller , da via Massena a via San Secondo , sono totalmente al buio. A denunciare da lunedì scorso i disservizi legati ai lampioni fuori uso i residenti del quartiere della Circoscrizione 1 .

Un problema confermato anche dai tecnici di Iren, che sono al lavoro per risolvere i diversi guasti sulla linea elettrica. Da ieri gli addetti hanno ripristinato parzialmente la luce in alcune zone di San Secondo: gli operai proseguiranno a lavorare per tutta la giornata di oggi, con l'obiettivo di riattivare tutti i lampioni in strada.