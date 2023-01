Kevin Spacey tra un selfie e un pranzo al Caffè Torino, la visita al Museo del Cinema

Da mercoledì 11 gennaio, Kevin Spacey è atterrato a Torino.

L'attore di American Beauty, Seven, I soliti sospetti e di altre pellicole di successo, non ultima la serie tv House of Cards, sarà a nel capoluogo sabaudo per una settimana, in occasione del conferimento del premio Stella della Mole e della Masterclass che si terrà lunedì 16 gennaio.

L'attore di hollywood non ha perso tempo e una volta uscito dall'hotel Principi di Piemonte in cui alloggia, si è prestato a selfie con i fan, tra un pranzo al Caffè Torino e giri da turista per le vie della città.

Oggi pomeriggio la visita al Museo del Cinema insieme al presidente Enzo Ghigo e al direttore Domenico De Gaetano.

La masterclass

Reduce dalle vicende giudiziarie che hanno duramente colpito la sua carriera, durante la masterclass l'attore parlerà proprio della sua carriera, delle tappe più importanti ma anche della lenta rinascita dopo l'assoluzione da parte di una giuria di New York nella causa civile da 40 milioni di dollari. La masterclass si terrà alle ore 18.30 nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana. Alle 20.30 al Cinema Massimo, il due volte premio Oscar introdurrà la visione di American Beauty, uno dei film di maggior successo che hanno costellato la sua fortunata carriera. Prima della proiezione, Spacey riceverà anche la Stella della Mole, quale riconoscimento per aver apportato, con la sua filmografia, un personale contributo estetico e autoriale allo sviluppo dell’arte drammatica. A consegnarla sarà Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, con Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura.

L'assoluzione della accuse di Rapp

L'accusa che gli aveva intentato Anthony Rapp, l'attore di "Star Trek: Discovery", era di averlo molestato quando era ancora 14enne, mentre Spacey aveva all'epoca 26 anni. Rapp sull'onda del #metoo si era fatto avanti e aveva accusato le molestie subite. Spacey in quell'occasione aveva fatto coming out, ammettendo di aver avuto rapporti con uomini e scusandosi col giovane attore “per quello che sarebbe stato un comportamento da ubriaco completamente inappropriato”, scuse in un secondo momento ritrattate.

Secondo il tribunale di New York, la ricostruzione dell'accusa presentava troppe incongruenze, e di conseguenza la giuria ha assolto Spacey.

Le nuove polemiche

L'arrivo dell'attore in Italia però ha suscitato qualche polemica in quanto in realtà per lui i problemi giudiziari non sono terminati. Oltre ad dover affrontare una causa con la società produttrice di House of Cards per danni d'immagine per via degli scandali che l'hanno coinvolto, dovrà affrontare anche le denunce di tre uomini che l'hanno accusato di molestie nel periodo in cui viveva a Londra come direttore artistico del teatro Old Vic.