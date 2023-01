Gli inglesi "pazzi" per cioccolato e plin: National Geographic Uk arriva a Torino

Gli inglesi "pazzi" per Torino. Dal 21 al 24 gennaio National Geographic Uk sarà nel capoluogo piemontese per realizzare un servizio sulle specialità enogastronomiche piemontesi , con un focus sul mondo del cioccolato. Turismo Torino, che ha organizzato il soggiorno ed il press tour, accompagnerà i giornalisti del noto mensile d'oltremanica alle scoperta dei diversi ristoranti, trattorie e piole della città per realizzare un ritratto dei vari chef e proprietari dei locali.

Le fabbriche e i luoghi del cioccolato

I giornalisti inglesi potranno poi assaggiare il gelato al gianduja dal caffè Fiorio e il mitico "bicerin" dal locale omonimo in piazza della Consolata. Prevista anche una tappa nei luoghi dove si trasforma il cioccolato, da La Perla di via Catania e la fabbrica di Guido Gobino in via Cagliari. Un viaggio tra le eccellenze culinarie e dolciarie di Torino, che segue quello fatto a dicembre dai quotidiani inglesi Daily Mail e The Times.