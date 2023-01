Chivasso, il Comune sostiene associazione anti aborto. Marrone: "Progetti come Vita nascente non si possono più fermare"

"Una certa sinistra si metta l'animo in pace, le politiche sociali a sostegno della Vita nascente sono ormai un’onda che non si può fermare", ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali della Regione Maurizio Marrone, commentando la scelta del Comune di Chivasso, a guida centrosinistra, di sostenere le attività del locale Centro di Aiuto alla Vita in favore di donne e bambini, sostenute anche dal nuovo fondo regionale.

"In questi mesi abbiamo assistito a scene al limite del ridicolo - dichiara l'assessore Marrone - con siparietti in Consiglio Regionale, improbabili "mobilitazioni" di piazza ed ottusi emendamenti ostruzionistici tesi a farci fare marcia indietro. Tranquillizziamo tutti: mettetevi l'animo in pace perché, non solo il fondo Vita nascente è divenuto realtà in Piemonte, ma anzi è destinato a fare da esempio per la amministrazioni locali, comprese quelle di centrosinistra. Segno che la concretezza del supporto alla maternità e alla vera libertà di scelta della donna supera qualsiasi pregiudizio ideologico", ha concluso Marrone.