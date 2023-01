DemoS Piemonte punta alle Regionali 2024: "Lista civica autonoma a sostegno del centrosinistra"

Lo Russo, Suppo e altri il 14 gennaio

Ciani: "Grande dimenticanza sulle carceri"

L'onorevole Ciani è già arrivato oggi a Torino per una visita al minorile Ferrante Aporti, dove solo pochi giorni fa si è verificata un'evasione. "Per 15 anni - racconta il parlamentare - ho fatto il volontario al Regina Coeli e continuo a frequentare gli istituti penitenziari. Quello che ho constatato in questi anni, non solo nei minorili, è un grande senso di abbandono dall'universo carcerario".

"C'è una grande dimenticanza - aggiunge - rispetto ai penitenziari: ce se ne ricorda solo quando succede qualcosa, ma sono pezzi di città. Ovviamente la nostra dimenticanza non è priva di conseguenze: ad esempio se c'è un problema legato alla polizia sotto organico, così come al sovraffollamento, c'è un disagio per tutti".