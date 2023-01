Un Premio Oscar dal cuore granata: Kevin Spacey è allo stadio accanto al presidente Cairo

Oggi il Toro ha un tifoso speciale: il Premio Oscar Kevin Spacey è infatti in tribuna per godersi la partita tra i granata e lo Spezia. Una bella sorpresa per i tifosi.

L'attore americano, in città da alcuni giorni per una masterclass e per ricevere un riconoscimento dal Museo del Cinema, si sta facendo vedere spesso in giro per Torino, tra un selfie con i fans e una visita a musei o palazzi storici.

Oggi è toccato allo stadio Olimpico Grande Torino, dove è stato accolto dal presidente granata Urbano Cairo, che gli ha donato una maglietta con il suo nome. Spacey è apparso sorridente come d'altronde in quasi tutti i suoi "momenti" torinesi. Accanto a lui, per l'occasione, lo juventino Enzo Ghigo, presidente del Museo del Cinema.