Refezione scolastica, prosegue a Grugliasco il monitoraggio della commissione mensa

Il servizio di Refezione Scolastica di Grugliasco è un servizio cittadino che da oltre trent'anni migliora, grazie al rapporto diretto con i cittadini, le famiglie, gli insegnanti e gli operatori scolastici e, non ultimi, i bambini ed i ragazzi.

Considerata la delicatezza dell’argomento e la complessità del servizio, il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore all'istruzione Elisa Martino, ribadiscono l'importanza del rilevamento della customer satisfaction, intesa come mezzo sia per rafforzare i legami di fiducia con le famiglie, la scuola, i ragazzi nonché la comunità, sia per formulare ed elaborare azioni mirate al miglioramento del Servizio.