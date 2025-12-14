A Moncalieri l'anno denziano si chiude con i big della climatologia

Un evento ricco di nomi di spicco della climatologia quello in programma domani sera a Moncalieri per l'incontro di chiusura dell’anno denziano. Sarà occasione di dibattito e confronto sulla figura di Padre Denza: sacerdote, insegnante, scalatore, ma soprattutto fondatore nel 1859 della stazione meteorologica di Moncalieri.

L'appuntamento in via Real Collegio

L'appuntamento è per le ore 21 di domani, lunedì 15 dicembre, presso la sala Zaccaria di palazzo Mombello, in via Real Collegio 28. "Il 2025 è stato un anno costellato di eventi che hanno rinverdito l'importanza di Padre Denza, padre della meteorologia italiana e divulgatore scientifico ante litteram", ha spiegato Giancarlo Chiapello, presidente del Centro culturale San Francesco del Carlo Alberto e moderatore della serata, presentando l'incontro su "Un grande scienziato tra stelle, clima, montagne, amicizia (e fede). Padre Francesco Denza, barnabita".

Luca Mercalli tra gli ospiti della serata

A seguito della lectio di Padre Gabriele Gionti, tra i maggiori astrofisici italiani e vice direttore della Specola Vaticana, interverranno il Presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli e la Direttrice del Museo nazionale della Montagna di Torino Daniela Berta. Saluti e introduzione del superiore della comunità barnabita moncalierese Padre Mario Zardi, con Giancarlo Chiapello a vestire i panni del gran cerimoniere.