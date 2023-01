Il Consiglio regionale ha ricordato l'ex assessore Giovanni Caracciolo

"Chi lo ha conosciuto, quelli con cui ha collaborato e gli sono stati colleghi, i familiari, tantissimi pazienti che ha curato lo ricordano per l’impegno civile e per la grande correttezza professionale che ha esercitato con chiarezza e passione nei momenti più rilevanti dell’attività politica e della vita amministrativa della nostra regione”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha ricordato la figura di Giovanni Caracciolo, nel corso della sua commemorazione nell’Aula di Palazzo Lascaris.

“Scomparso il 22 marzo 2021, all’età di 85 anni – ha spiegato Allasia -, è stato assessore e consigliere regionale nella settima e nella ottava legislatura.

Nato il 9 giugno 1935 Samo in Provincia di Reggio Calabria, nel 1955 giunge a Torino e si laurea in Medicina con specializzazione Pediatria. Dal 1966 è medico a Nichelino e lavora per 33 anni nel reparto di pediatria del Santa Croce di Moncalieri. Eletto nel 2000 in Consiglio regionale, ha il ruolo di presidente del gruppo consiliare Socialisti democratici italiani – Sdi e componente della Commissione regolamento ed altri importanti organismi consiliari”. Nel novembre del 2001 viene nominato vicepresidente della Commissione speciale per lo Statuto della Regione Piemonte. Nella ottava legislatura, dal 28 aprile 2005 al 22 luglio 2008, diventa assessore regionale al Commercio e fiere, polizia locale, promozione della sicurezza e protezione civile. Dal 28 luglio 2008 al 2 maggio 2010, torna ad essere presidente Sdi, poi Sdi-Psi e componente tra le altre della Commissione Sanità.

A nome dell’Assemblea e prima di chiedere un minuto di raccoglimento, il presidente ha rinnovato a nome del Consiglio regionale le più sentite condoglianze alla moglie Maria e ai figli Alessandro e Francesco.