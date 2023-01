Lavori in corso a Grugliasco: risistemati i marciapiedi di via Leon Tron e viale Echirolles

Sono in corso in questi giorni a Grugliasco i lavori di riqualificazione e sistemazione delle pavimentazioni del cippo di San Giacomo in piazza Papa Giovanni XXIII e dei marciapiedi di via Leon Tron e viale Echirolles.