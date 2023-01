Doppio incidente alle prime luci della giornata di oggi in tangenziale: code in entrambe le direzioni e due persone ferite

Mattinata di incidenti, oggi in tangenziale di Torino. Il primo episodio di è verificato sul tratto Nord, in direzione Piacenza, all'altezza dell'interscambio. Secondo le prime ricostruzioni una vettura è sfuggita al controllo della persona che era al volante andandosi a schiantare contro le protezioni laterali. Il conducente è stato soccorso: ha riportato alcune ferite che ne hanno richiesto il ricovero all'ospedale di Rivoli, anche se in codice verde.

Lo schianto ha tuttavia avuto ripercussioni sul traffico, generando code in entrambe le direzioni di marcia.

Tamponamento a catena

Un secondo incidente si è invece verificato nella direzione opposta, subito dopo corso Francia: si tratta di un tamponamento con 3 veicoli coinvolti. Una conducente ferita è stata anche lei portata in codice verde al nosocomio di Rivoli. Lunghe code in entrambe le direzioni anche in questo caso.



Intanto la Stradale dà un giro di vite: controlli e patenti ritirate

Intanto, nel corso dell'ultimo fine settimana, nell’ultimo fine settimana lungo la Tangenziale di Torino e l’autostrada Torino Aosta sono stati eseguiti dei controlli mirati da parte della Polizia Stradale per combattere l'abitudine di chi si mette alla guida ubriaco o dopo aver assunto droghe. Sono stati controllati 118 veicoli e 183 persone. Di queste, 9 sono state sorprese a guidare in stato di ebbrezza alcoolica: cinque di loro sono stati denunciati e rischiano di risponderne penalmente.

Sono state 59 sono state le infrazioni al Codice della Strada contestate, arrivando al ritiro di 9 patenti e di 8 carte di circolazione. Sono andati in fumo 261 punti patente.