Minaccia di far saltare il condominio con la bombola del gas: dramma sfiorato a Moncalieri

Minaccia di far saltare il condominio: dramma sfiorato a Moncalieri

Sono stati lunghi minuti di paura quelli che si sono vissuti nella tarda serata di ieri, giovedì 12 dicembre, in via Galilei a Moncalieri, dove una donna ha minacciato di far esplodere il suo condominio con il gas.

Decisivo l'intervento dei pompieri

E' stata lei a contattare il 112, annunciando le sue drammatiche intenzioni. Sul posto sono intervenuti rapidamente Vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri: delicato l'intervento dei soccorritori, che una volta dentro l'appartamento hanno trovato i tubi del gas scollegati e i fornelli accesi.

La donna portata al Santa Croce

La donna era stesa su un divano, in uno stato di quasi incoscienza, probabilmente a causa del gas che l'aveva intontita. I pompieri hanno messo immediatamente in sicurezza l'abitazione, evitando il rischio di una esplosione, mentre la donna è stata portata in ambulanza all'ospedale Santa Croce.