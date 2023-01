Come proteggersi on line: alcuni consigli

Proteggersi on line è sempre più importante per non incorrere in truffe o attacchi informatici.

Ci sono alcune misure di sicurezza che tutti possono adottare per navigare in modo sicuro.

Innanzitutto, è fondamentale installare un software antivirus sul proprio dispositivo (computer, telefono, tablet). Questo programma aiuta a rilevare e bloccare virus o malware che potrebbero arrivare tramite la posta elettronica o i download.

Essere consapevoli della propria presenza online può aiutare a prevenire problemi di sicurezza informatica. Fare un inventario dei propri dati personali e tenere traccia degli account online può essere utile in caso di furto d'identità.

Ecco alcuni onsigli utili che possono aiutarti a proteggere la tua privacy e le tue carte di credito online.

Privilegiate siti sicuri per gli acquisti

Quando effettuate acquisti online, è importante assicurarsi di visitare siti web sicuri.

Quando visitate un sito, fate attenzione ai seguenti segnali che indicano che un sito web è sicuro: una connessione crittografata (indicata da "https" nell'URL), un simbolo a lucchetto nella barra degli indirizzi del browser e/o un avviso di sicurezza da parte del browser.

È sempre meglio privilegiare siti web che offrono pagamenti tramite PayPal o carta di credito, in quanto queste piattaforme offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza.

In particolare per gli amanti del gioco d’azzardo online, che dovrebbero scegliere di versare i loro soldi solo su casino online sicuri accreditati da un organismo di controllo come AAMS.

Se avete dubbi sulla sicurezza di un sito web, contattate il servizio clienti per saperne di più su come le tue informazioni saranno protette.

Sebbene non ci si possa mai completamente liberare dai rischi della navigazione online, privilegiare i siti sicuri per gli acquisti è il primo passo per prevenirli.

Abilitate l'autenticazione a più fattori quando possibile

Quando è possibile, abilitare l'autenticazione a più fattori è una delle misure più efficaci per garantire la sicurezza online.

Questo metodo di autenticazione richiede agli utenti di fornire diversi tipi di informazioni o codici per accedere ai loro account.

Ad esempio, un codice inviato via SMS può essere utilizzato insieme a una password regolare per rendere più difficile l'accesso ai conti da parte di hacker e criminali informatici.

Abilitare l'autenticazione a più fattori non solo aumenta la sicurezza dell'account, ma offre anche un maggiore livello di protezione contro gli attacchi dannosi.

Utilizzate connessioni internet sicure occhio al wi-fi pubblico

Per navigare in sicurezza su Internet è importante utilizzare connessioni protette. Se si effettua una connessione Wi-Fi, assicurarsi che sia sicuro.

Quando si usano reti pubbliche, come quelle nei caffè, negozi o aeroporti, è necessario fare attenzione a cosa si sta condividendo.

Le reti Wi-Fi aperte sono più esposte agli attacchi degli hacker. Se vi collegate ad una di queste reti, assicurati di non trasmettere nessun tipo di informazione sensibile come password o dati finanziari.

Cercate, impostare una rete privata virtuale (VPN) per proteggere la vostra attività online.

La VPN fornisce un canale crittografato che impedisce agli hacker di intercettare le tue informazioni.

Esistono VPN gratuite ed a pagamento, le seconde offrono un grado di sicurezza maggiore in cambio di un piccolo contributo mensile.

Tra le migliori segnaliamo NordVpn e ghost VPN, due tra le più conosciute.

Scegli password complesse

Per garantire la sicurezza online, è fondamentale scegliere password complesse. Una buona password deve essere unica e impossibile da indovinare.

Deve contenere almeno 8 caratteri, combinando lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli speciali.

Evitate di usare parole che possano essere facilmente associate a te o che sono presenti nel dizionario.

Inoltre, evitate di usare la stessa password per più account o di scrivere le tue password su un foglio.

Quando ne creerete una nuova, assicuratevi di sostituirla regolarmente con una diversa per mantenere la massima sicurezza possibile.