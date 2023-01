Sottopasso del Lingotto, da domani riapre la semicarreggiata sud

Proseguono come da cronoprogramma i lavori di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo del sottopasso Lingotto, che in questa prima fase stanno interessando il tratto di galleria sotto via Genova. Venerdì 20 gennaio, in tarda mattinata, riaprirà al traffico la semicarreggiata sud (direzione corso Unità d'Italia) con le relative uscite su via Nizza e via Ventimiglia.

La semicarreggiata nord (da corso Unità d'Italia verso corso Giambone) continuerà ad essere chiusa sino alla conclusione dei lavori, prevista per fine aprile.

In superficie sarà sempre garantito il transito dei veicoli, con una parzializzazione della sede stradale su via Genova, in corrispondenza del tratto sovrastante il cantiere.