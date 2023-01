Rapine a mano armata e spaccate, l’S.O.S. del Borgo Juvarriano: “Spirale preoccupante, chiediamo attenzione”

Prima una rapina a mano armata al Pam di via Del Carmine, poi un’altra a distanza di pochi giorni. E ancora: un furto con spaccata in una libreria/caffetteria di via dei Quartieri. E’ una vera e propria spirale di micro criminalità quella in cui sembra essere caduto il Borgo Juvarriano.

Degrado e paura crescono

Un quartiere centrale tra corso Valdocco e via Garibaldi che, nonostante la posizione rinomata, sembra vivere un periodo d’ombra in cui degrado rischia lentamente di avere la meglio sui tanti commercianti che ogni giorno cercano, con impegno, di tenere il borgo vivo.

Il problema sicurezza

Se negli scorsi mesi era già stato ampiamente dibattuto il tema della desertificazione del quartiere (con sempre più attività commerciali chiuse e un calo del fatturato a Natale), dei minori passaggi di persone a causa di abitudini dei consumatori cambiate post lockdown e per la presenza di una via Garibaldi che catalizza le attenzioni dei torinesi, oggi tra i commercianti serpeggia un po’ di preoccupazione a causa di una percezione di sicurezza sempre meno evidente.

"Chiediamo attenzione"

“Non parliamo di elementi drammatici, ma di certo i recenti episodi suggeriscono un trend: il Borgo Juvarriano ha una sua dignità storica e architettonica, che chiediamo alle istituzioni di valorizzare” è l’appello lanciato dal neo presidente dell’associazione Centro Storico di Torino, Marco Nebbiolo. I toni concilianti e di assoluta collaborazione non nascondono però la richiesta piuttosto netta al Comune, alla Circoscrizione e alle forze dell’ordine: più attenzione verso il Borgo.

Presenza della politica e delle forze dell'ordine

La volontà dell’associazione è di diventare parte attiva della rianimazione del quartiere, con iniziative in primavera, eventi e feste di via. La sensazione però è che il cambiamento debba essere accompagnato tanto dalla politica, quanto dalle forze dell’ordine. “Il Borgo Juvarriano deve essere più presente nei giri turistici, nei percorsi pedonali: dobbiamo valorizzare i nostri palazzi e cortili. I torinesi e non devono tornare a camminare nel quartiere”.

Passeggiando in mezzo alla bellezza e in sicurezza. Utopia o possibilità concreta?