Beinasco ricorda Alfonso Squitieri e festeggia i 100 anni di nonno Dionigi

La targa è stata scoperta dal sindaco Daniel Cannati insieme alla presidente della Beinasco Servizi Marina Bressello e alla famiglia di Squitieri.

Giovedì il primo cittadino si è invece recato a casa di un concittadino speciale, nonno Dionigi, per festeggiare un compleanno speciale e straordinario come quello dei 100 anni. "Ringrazio e faccio gli auguri a Dionigi: che risorsa preziosa sono gli anziani per la nostra comunità", ha commentato il sindaco Cannati.