Furti di rame, prima operazione 'Oro Rosso' del 2023: 4 indagati, 77 persone controllate, 19 ditte ispezionate

4 indagati, 77 persone controllate, 19 ditte ispezionate dislocate sul territorio, 31 servizi su strada e lungo linee ferroviarie, 35 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta impegnati nelle attività di controllo. Questo il bilancio della 1^ operazione “Oro Rosso” dell’anno 2023, organizzata dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, con controlli sia lungo linea che presso le strutture specializzate nel trasporto e smaltimento dei rifiuti metallici.

In particolare, nella provincia di Torino la Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale ha recuperato 1076 kg di rame rubato in ambito ferroviario, mentre la Squadra Amministrativa ha sanzionato l’amministratore delegato di una ditta specializzata della provincia per violazione della normativa ambientale sulla gestione dei rifiuti, elevando due sanzione amministrative di 2583 euro.