JR alle Gallerie d’Italia: l’artista anticipa la mostra “Déplacé·e·s” con una performance aperta a tutti

Manca poco alla prima mostra italiana dell’artista JR alle Gallerie d’Italia.

La mostra “Déplacé·e·s” aprirà il 9 febbraio ma qualche giorno prima, l’artista francese porterà in processione anche a Torino i cinque grandi teloni con immagini dei bambini incontrati durante le visite nei campi profughi dal Rwanda alla Grecia.

L'annuncio di JR

A dare l’annuncio sui social e lo stesso JR: “Sono felicissimo di presentarvi la mia prima mostra in Italia a Torino che sarà anticipata da una grande performance in centro città”. L’appuntamento a cui tutti potranno partecipare registrandosi sul sito dell’artista è per martedì 7 febbraio.

Performance di arte pubblica

Una performance di arte pubblica in cui verranno coinvolte cinquecento persone per portare al centro di Torino i “protagonisti” della mostra.

L’evento, ripreso dai droni, mostrerà l’incontro delle figure dei bambini dando vita ad uno spettacolo inedito.

Per info: https://www.jrintorino.com/?fbclid=PAAaZK0c1YXV2cTqdySTzxSIvIhQGBucNhMfDHDhl1CilCCXOJkcOl3n3tB5w