Ivrea, gli studenti del Liceo Botta a Cuenca “Uniti dalla mitologia”

Terminerà il prossimo venerdì 27 gennaio il soggiorno di 14 studenti della Sezione Internazionale del Liceo Botta di Ivrea ospiti dell’Istituto “Alfonso VII” presso la città di Cuenca, una piccola città nella comunità autonoma di Castilla la Mancha a circa 200 chilometri da Madrid. Gli studenti nel capoluogo, visiteranno le meravigliose “case sospese”, Patrimonio dell'Umanità, e in provincia castelli, affascinanti, paesaggi naturali come la”città incantata”, e siti archeologici come Segóbriga.

Gli studenti coinvolti sono: Letizia Ranaboldo, Valentina Giannotto, Nicole D'Angelo, Marco Ponte, Aurora Albiero, Marta D'Amico, Ludovica Brillante, Howard Capello, Fabio Caruso, Fabio Colombo, Elisa Dalle, Nicole Formia, Valentino Ornato e Sara Vaculova accompagnati dai professori Carmen Mena (coordinatrice del progetto “Uniti dalla mitologia”) e Giovanni Villari.

Durante il soggiorno svolgeranno un gran numero di attività e visite legate alla mitologia, come i laboratori di mosaico, Roma antica e la matematica, una visita alla miniera romana di Lapis Especularis (il gesso delle vecchie lavagne) e molte altre. Al loro arrivo a Cuenca, gli studenti italiani sono stati ricevuti dal direttore dell'IES “Alfonso VIII, Ángel Luis Navarro, e dalla Delegata all'Educazione di Cuenca, Sonia Isidro Muñoz.