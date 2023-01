Lutto nel mondo del teatro: addio a Piero Nuti, è stato l'anima e colonna portante di Torino Spettacoli

" E' entrato nella vita di ciascuno di noi in modo speciale insegnandoci qualcosa e ponendosi sempre alla pari, da amico ". E' così che Irene Masturino , dal 2014 direttrice artistica di Torino Spettacoli , ha voluto ricordare – con un pensiero riportato dall'Ansa – la figura di Piero Nuti , suo codirettore alla guida della Compagnia.

Nuti è mancato questa notte nella sua casa di Torino all'età di 94 anni, molti vissuti sul palcoscenico. La sua carriera da attore inizia e si sviluppa soprattutto in ambito teatrale, prima al Teatro Stabile Eleonora Duse di Genova e poi al Piccolo di Roma. Fa parte della compagnia di Dario Fo per cinque anni. Ottiene grandi riconoscimenti interpretando Il bell'indifferente di Jean Cocteau e nel ruolo del vecchio Farinelli nello spettacolo Farinelli, di Sandro Cappelletto , dialogo a due voci con il sopranista Angelo Manzotti .

Nel 1997 l'arrivo a Torino, dove ha assunto la codirezione artistica di Torino Spettacoli con Germana Erba e poi, dal 2014, con Irene Mesturino. Con la moglie, la grande attrice Adriana Innocenti (mancata nel 2016), è diventato una vera e propria colonna di Torino Spettacoli.

Proprio a Torino si è specializzato in gialli da Guinness quali Trappola per topi, Arsenico e vecchi merletti, La Tela del ragno e Assassinio sul Nilo. Il funerale sarà domani, giovedì 26 gennaio, alle 14 presso la chiesa Madonna Addolorata, in corso Moncalieri 227, a Torino.