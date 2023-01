Cosap ogni 3 mesi, dehors invernale e burocrazia semplificata: ecco il nuovo regolamento di Torino

40mila euro per rimuovere i dehors abbandonati

Ma non è l'unica novità del settore Commercio, che ha previsto a bilancio un capitolo di spesa di 40mila euro per lo smontaggio e la rimozione dei dehors abbandonati. Un fenomeno di degrado particolarmente sentito nei quartieri della movida di Vanchiglia e San Salvario, dove pedane ormai marce occupano dei preziosi posti auto.

"Se non riusciamo a rintracciare il titolare - spiega Chiavarino - possiamo intervenire per smontarlo, decidendo poi se portarlo in discarica o se usarlo per altre nostre attività". Ad inizio gennaio Palazzo Civico aveva rimosso 90 dehors ormai vuoti e degradati: su altri 18 è in corso la valutazione su come agire.