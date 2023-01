Al via i lavori per la nuova area agility dog a Gerbole

Si concluderanno nel giro di un mese i lavori per la realizzazione in via Nilde Iotti a Gerbole di una nuova area di sgambamento per i cani a Gerbole.

Si tratta della quarta area attrezzata sul territorio comunale e va ad aggiungersi a quelle già esistenti in Centro, a Tetti e a Pasta.

L’impianto di Gerbole, che avrà un’estensione di 400 mq, occuperà una porzione del parco “Coppi e Bartali” nelle vicinanze del campo sportivo lungo via Orbassano.

L’intervento avrà un costo di 25 mila euro. L’area – una volta terminata – verrà delimitata dalla zona del campo sportivo con una siepe sempreverde e dotata di un doppio cancelletto a bussola per impedire uscite indesiderate dei cani.

Al suo interno troveranno posto due panchine realizzate in ecoplastica, un cestino per i rifiuti, una fontanella a esclusivo uso degli animali e due punti per l’illuminazione in modo da permettere la frequentazione dell’area anche nelle ore di buio.

All’interno dell’area e lungo la recinzione saranno piantumati frassini e tigli, in modo da garantire una corretta ombreggiatura e preservare il manto erboso.

Inoltre verranno posizionati giochi adatti per i quattrozampe, per agevolarne l’attività fisica e mentale, creando percorsi di agility in grado di far divertire anche i padroni.

Si tratta di una palizzata, di un cerchio, di paletti per lo slalom e di un tunnel, attrezzi semplici e adatti a tutte le razze di cani, realizzati in plastiche riciclate e trattate, resistenti agli agenti atmosferici facili da pulire e igienizzare. Infine sarà installato un pannello esplicativo per permettere a tutti i proprietari di utilizzare in maniera sicura e corretta gli attrezzi.

"A Rivalta – spiega il sindaco Sergio Muro – ci sono oltre tremila cani, amici a quattro zampe di almeno altrettante famiglie. Sono diventati a tutti gli effetti membri della nostra comunità e per questo continua l’impegno a dotare ogni quartiere di aree di sgambamento".

Ma gli interventi non si limiteranno alla sola area di Gerbole. Aggiunge ancora Sergio Muro: "anche per le altre aree di Rivalta sono in programma interventi di manutenzione straordinaria, in modo da renderle più sicure e gradevoli, a cominciare proprio dalle nuove attrezzature"

Ogni area, in aggiunta a palizzata cerchio e slalom, avrà presto il “suo” gioco in esclusiva: la bascula a Tetti, la passerella a Pasta e il muro in Centro. Una volta posizionati gli attrezzi si procederà al rifacimento del manto erboso, operazione che verrà svolta in due fasi in modo da permettere sempre – nonostante la presenza del cantiere – la fruizione dell’area. I lavori alle aree cani della città testimoniano così la sempre crescente attenzione che Rivalta dedica agli animali da compagnia, una sensibilità che ha portato all’approvazione, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, del regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città.