Digitalizzazione, il Pnrr porta un finanziamento di oltre 100 mila euro a Chivasso

Entro quest’anno sarà estesa a tutti i servizi comunali la piattaforma di pagamenti elettronici PagoPA grazie ad un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ottenuto dalla Città di Chivasso.

Il Servizio Informazione e Comunicazione di Palazzo Santa Chiara ha rimodulato un progetto già precedentemente ammesso a finanziamento per 76 mila euro, che adesso consentirà all’ente di incassare 103 mila euro, con un aumento di risorse pari a quasi 30 mila euro. Complessivamente, ad ora, dalla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, il Comune di Chivasso ha ottenuto circa 800 mila euro da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio.

PagoPA è il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi in Italia che ha il compito di facilitare la diffusione dei sistemi di pagamento elettronico e diventare il tramite unico di tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione italiana. Il pagamento elettronico avviene mediante una transazione attraverso il gestore bancario dei servizi di pagamento del titolare del mezzo di pagamento utilizzato dal cittadino al quale addebita i costi, previsti dal relativo contratto sottoscritto. La piattaforma informatica è prevista dal codice dell'amministrazione digitale, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale.

Per il sindaco Claudio Castello “prosegue con efficacia la transizione digitale del Comune di Chivasso. Nello specifico – ha spiegato il primo cittadino – PagoPA è uno strumento sicuro, semplice e trasparente per il cittadino che così può scegliere come pagare tributi, imposte o rette, sulla base delle proprie abitudini e preferenze. La stessa piattaforma invece consente al Comune di gestire gli incassi in modo centralizzato, offrendo servizi automatici di rendicontazione e riconciliazione, risparmiando nei costi di gestione”.

“Chivasso si conferma sempre più smart – ha detto il vice sindaco con delega ai Sistemi Informativi Pasquale Centin - Grazie al prezioso lavoro degli uffici comunali l’amministrazione coglie la sfida della digitalizzazione e della modernità”.