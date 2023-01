Prova il colpo di notte nella pizzeria, ma viene scoperto dai carabinieri di Moncalieri

Quando era riuscito ad entrare nel locale pensava di avercela fatta, ma non ha fatto neppure in tempo a provare a scappare con il bottino che l'antifurto e il servizio di videosorveglianza hanno fatto scattare l'allarme. E per lui, poco dopo, sono scattate le manette.

Il tentativo di furto in una pizzeria

Nella notte tra giovedì e venerdì i carabinieri di Moncalieri hanno arrestato un uomo di origine africana per tentato furto all'interno di una pizzeria in zona Borgo Mercato. Si era introdotto dopo aver forzato una finestra, ma il suo tentativo di rubare i soldi della cassa ha avuto breve durata.

L'allarme fa intervenire i carabinieri

Una pattuglia dei militari dell'Arma è giunta in pochissimi minuti, bloccando il ladro che stava tentando la fuga. L'uomo, che aveva già precedenti per furto, ora è ai domiciliari in attesa del processo per direttissima: per lui sono in arrivo nuovi guai.