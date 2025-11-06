Travolta e uccisa da un furgone a Moncalieri, il conducente rischia di essere indagato per omicidio stradale

Rischia grosso il conducente del furgone che ha provocato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 novembre, l'incidente nel quale ha perso la vita la 45enne Daniela Gherasim, originaria della Romania ma residente a Torino.

Rischio omicidio stradale

Travolta da un Fiat Ducato mentre camminava lungo la carreggiata, in strada Revigliasco a Moncalieri, la donna è stata sbalzata di diversi metri, riportando traumi gravissimi: inutile è stata la corsa al Cto, dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. Il conducente del furgone si è immediatamente fermato per prestare aiuto, ma ora (dopo essere stato sottoposto all’alcoltest) rischia di essere denunciato e indagato per omicidio stradale.

La Polizia locale di Moncalieri sta ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e chiarire quanto avvenuto: la strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo coinvolto.

Altri incidenti nel passato

Intanto si riaccendono le polemiche sul quel tratto di strada Revigliasco, dove c'è una carreggiata molto stretta, circondata dalla vegetazione e poco illuminata. Già in passato si erano verificati incidenti e problemi, fino al fatale schianto delle scorse ore.