Manutenzione verde e fabbricati, nel 2022 la Circoscrizione 4 di Torino ha speso oltre 250mila euro

Nel 2022, la Circoscrizione 4 di Torino ha speso circa 275mila euro per la manutenzione del verde pubblico e dei fabbricati sul territorio dei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella: sono questi i dati presentati dalla Giunta guidata da Alberto Re durante un'apposita commissione consiliare andata in scena negli scorsi giorni.

Gli interventi sul verde

Il dato più rilevante riguarda il verde, con 250mila euro investiti di cui 54mila per le aree gioco: “Abbiamo realizzato - ha spiegato il coordinatore competente Lorenzo Ciravegna – interventi di manutenzione su arredo urbano e panchine in piazza Massaua, via Invorio, piazza Peyron e corso Telesio grazie alle segnalazioni della cittadinanza e del Consiglio. Abbiamo anche colmato le buche presenti nelle aree cani di via Valgioie, del giardino Rapisarda e di via Fagnano, nonché in piazza Risorgimento; infine, abbiamo rimosso una tettoia in legno pericolante e una pianta di glicine che aveva raggiunto dimensioni notevoli in via Ceva”.

Particolarmente significativo anche l'intervento sulla pista di pattinaggio di via Valgioie: “Si è trattato - ha il consigliere del Partito Democratico Roberto Ceschina – di un corposo e urgente intervento, realizzato per motivi di sicurezza e durato 5 giorni, con la rimozione delle parti metalliche della recinzione e la demolizione della parte in cemento”. “Quell'area - ha aggiunto il presidente Re – in futuro andrà valorizzata, sarà nostro compito progettarne il suo riutilizzo reperendo le risorse necessarie”.

Gli interventi sui fabbricati

Per quanto riguarda i fabbricati, invece, la spesa è stata di 27mila euro, con focus principale sul Centro Civico di via Servais 5: “Qui - ha spiegato il coordinatore al bilancio Andrea Roncarolo – abbiamo riverniciato le ringhiere, svolto lavori di manutenzione nei bagni con la sostituzione delle vaschette rotte e riparato il cancello carraio. Inoltre, siamo intervenuti sui Bagni Pubblici di via Bianzè con imbiancatura e ripristino tubature per permettere la ripresa del servizio, sui locali di via Salbertrand con lavori agli impianti idraulici, su quelli di via Saccarelli con l'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, in strada Antica di Collegno, in via Sostegno e agli orti Franzoj”.