Grugliasco, scuole e uffici comunali chiusi per la festa di San Rocco

Il Municipio di Grugliasco rimarrà chiuso il 31 gennaio , in occasione della Festa patronale di San Rocco . A chiudere sarà anche lo Sportello Polifunzionale (Anagrafe, Stato civile, Elettorale e Leva) e lo Sportello alla Città.

Gli agenti e il comando di Polizia locale di Grugliasco di via Cln 55, saranno reperibili e aperti il 31 gennaio, dalle 14,30 alle 19,30.

Saranno chiuse anche le scuole in coerenza con il calendario pianificato e approvato dal dirigenti dei servizi comunali.

Il 31 gennaio per festeggiare il santo patrono della Città di Grugliasco, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e l'associazione Cojtà Gruliascheisa ha organizzato una serie di eventi:

Chiesa di San Cassiano, in via Lupo 24, messa solenne in onore del Santo Patrono concelebrata dai Parroci di Grugliasco. Distribuzione pane Benedetto di San Rocco a cura “Cojtà Grugliascheisa”