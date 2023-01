Gli studenti del liceo Einstein di Torino occupano l'istituto

Ancora un'occupazione decisa dagli studenti torinesi. Dalla mattina di oggi, lunedì 30 gennaio, gli allievi del liceo 'Albert Einstein' di Torino ha scelto di imitare la scelta già fatta nei mesi scorsi da altri giovani.

La decisione è stata presa per contestare le scelte fatte dal Governo Meloni e in particolare dal ministro dell'Istruzione Valditara, che a loro dire metterebbe 'a rischio il diritto allo studio", oltre a criticare questo esecutivo (e quello precedente, a guida Draghi) per non aver fatto abbastanza per arginare il fenomeno delle morti degli studenti impegnati nell'alternanza scuola-lavoro, con riferimento in particolare alla drammatica fine del giovane Lorenzo Parelli, avvenuta giusto un anno fa di questi tempi.

Per i giovani del liceo 'Einstein' occupare l'istituto di via Pacini diventa una 'forma di lotta per prendere possesso della scuola, portando avanti le proprie rivendicazioni.