"Illecito grave, ripetuto e prolungato": così la Corte d'Appello spiega le ragioni del -15 inflitto alla Juve

Parole pesanti come pietre. "La Juventus ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione". Così la Corte d'Appello della Figc ha spiegato nelle motivazioni della sentenza la decisione che ha prodotto il -15 in classifica per i bianconeri a seguito della vicenda plusvalenze.

"Una impressionante mole di nuovi documenti"

Nelle 36 pagine rese note oggi, viene aggiunto ancora: "La Corte Federale ha ammesso la richiesta della Procura di revocazione di fronte ad un quadro dei fatti radicalmente diverso per l'impressionante mole di documenti giunti dalla Procura di Torino che ha evidenziato l'intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento dei calciatori e dei loro relativi valori". Così si è voluto spiegare il perché si sia deciso di procedere, malgrado nell'aprile dello scorso anno il club bianconero fosse stato prosciolto, al pari degli altri club coinvolti.

"Nessuna alterazione sistematica da parte di altre società"

E sul perché la condanna abbia riguardato solo la Juve, nelle motivazioni viene spiegato che "non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società", anche a fronte dei nuovi documenti acquisti: "nei fatti sopravvenuti non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere l'accusa e tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata una sistematica alterazione di più bilanci".

Juve pronta a rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni

La Juve ha intanto ufficializzato che farà ricorso (ha tempo 30 giorni da oggi) al Collegio di garanzia del Coni, la "Cassazione" dello Sport, che però non entrerà nel merito della sentenza ma ne valuterà la legittimità. In sostanza, non potrà ridurre o aumentare i punti di penalizzazione o i mesi di inibizione dei dirigenti, ma potrà solo dire se la sentenza è stata legittima, confermandola, oppure no, cancellandola del tutto. Mentre adesso si attende una risposta anche dalla squadra sul campo, dopo la pesante sconfitta subita ieri contro il Monza.