Consigli sui film da vedere in inverno: tra gioco e ironia, casinò e scommesse

Scommesse, ironia e gioco, rappresentano la combo perfetta per lo storytelling di un film di successo e non è un caso se alcuni film di queste categorie, sono diventati veri e propri cult, sia in Italia che nel resto del mondo.



Sono tantissimi i giochi di blackjack, roulette, poker e slot machine, presenti sui casino online come williamhill.it, che si ispirano a pellicole che sono entrate di diritto nella storia del cinema, film low budget o con costi esorbitanti, che non stancano mai.

Ecco alcuni consigli su cosa vedere nelle notti fredde questo inverno.

Una Poltrona per due

Questa pellicola è molto di più che un classico di Natale, viene trasmesso ogni 24 dicembre in televisione ma è un film da vedere e rivedere, perché in ballo c’è una scommessa sull’antropologia umana, il tutto condito dai migliori attori di Hollywood. Eddy Murphy e Billy Ray Valentine, insieme a Dan Aykroyd, Jammie Lee Curtis, Ralph Bellamy, Dehnolm Elliott, e Jim Belushi, trasportano lo spettatore nei piani alti della città di Filadelfia, nella sua parte economica e finanziaria, un tour che non risparmia i piani bassi degli emarginati, ma cosa succede se si invertono i ruoli sociali di due persone agli antipodi? La risposta è racchiusa in 117 minuti di risate e colpi di scena.

Paura e delirio a Las Vegas

Le avventure di Roul Duke, stimato quanto assurdo giornalista del Rolling Stones, si intrecciano con le vicende del suo avvocato, il dottor Gonzo, in un viaggio folle da Los Angeles a Las Vegas, per seguire la famosa gara nel deserto delle Mint 400. Dal Flamingo Hotel fino ai più sfavillanti casinò della Capitale del Gioco, ci sono tutti i migliori gioielli di Vegas, in una pellicola divertente, delirante ma altrettanto riflessiva, perfetta per riscaldare le fredde notti invernali con il calore che Benicio del Toro e Johnny Depp emanano in scena.

La Grande Scommessa

La storia ispirata a eventi realmente accaduti, conduce lo spettatore indietro nel tempo durante il periodo pre crisi bancaria del 2007. Tutto incomincia nel 2005 quando alcune persone scoprono quasi per caso la bolla immobiliare dei mutui subprime, e la vita si trasforma in un vero casinò, dove in gioco ci sono i risparmi di miliardi di persone con le banche che fanno il gioco delle tre carte. Un cast esplosivo tra cui figurano Steve Carrell, Brad Pitt, Christian Bale e Ryan Gosling per un film che spiega in modo elementare tutto ciò che avvenne durante la crisi immobiliarie che travolse le banche di tutto il mondo più di 15 anni fa.

Pellicole italiane sul gioco da non perdere

I nomi dei film italiani ispirati al gioco, ai casinò e alle scommesse sportive sono tantissimi, su tutti, il film da vedere assolutamente in inverno è Al Bar dello Sport, con Lino Banfi e Jerry Calà. La pellicola è ambientata a Torino ai tempi del Totocalcio, inizio anni ’80, i protagonisti sono Lino e Parola, che con un 13 miliardario tentano la fuga in Francia ma una ruota bucata tradisce i buoni propositi e i due sono costretti a fare tappa al Casinò di Sanremo. Da qui gli eventi precipitano in un mix di colpi di scena, risate e puntate alla roulette sul numero 2.



Tra i grandi classici sul gioco e le scommesse per riscaldare l’inverno, il cinema italiano presenta anche dei veri e propri cult, come Febbre da Cavallo, con Gigi Proietti e Montesano mattatori negli ippodromi, Asso, con un sempreverde Adriano Celentano, L’Allenatore nel Pallone, con ancora Lino Banfi, "Eccezzziunale... Veramente", con Diego Abatantuono dalla tripla personalità.