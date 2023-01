L'inverno continua a tenere in pugno Torino e la provincia: weekend molto freddo, forse arriva la neve a inizio settimana

Nei prossimi giorni affluirà aria ancora molto fredda dal Nord Europa, anche se fino a lunedì non succederà nulla di rilevante in termini di fenomeni meteo. Da lunedì invece, con la risalita di un minimo di pressione dal sud Italia si potranno affacciare precipitazioni soprattutto sul basso Piemonte, nevose fino a bassa quota.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, con possibili nebbie mattutine sulle aree di pianura adiacenti alla città.

Temperature sotto la media del periodo, con minime abbondantemente sotto lo 0 (valori anche fino a -5/-10 °C in aperta campagna, in assenza di vento e di copertura nuvolosa/nebbia) e forti ed estese gelate e brinate notturne e mattutine. Di giorno le massime potranno raggiungere i 6/7 °C in presenza di soleggiamento continuo.