Settimo, i ragazzi per fare memoria dell'Olocausto: "I testimoni stanno finendo, bisogna studiare la storia"

Anche Settimo Torinese ha voluto commemorare la tragedia dell'Olocausto in occasione della Giornata della Memoria. Un incontro molto partecipato, da pubblico e istituzioni, che ha permesso di ripercorrere episodi dolori, ma necessari nell'ambito della storia recente dell'Italia.



A Settimo, in particolare, alla presenza anche della sindaca Elena Piastra, sono stati numerosi i contributi dell'Anpi e dei suoi associati della sezione Guerrino Nicoli, che hanno voluto dare una mano a tramandare e ricordare nella Sala Primo Levi della biblioteca Archimede. Per l'occasione, è stato proiettato il documentario "I ragazzi di villa Emma" di Aldo Zappalà.



Me nei giorni precedenti, gli organizzatori avevano avuto modo di incontrare anche i ragazzi delle scuole, arrivando a coinvolgere circa 400 giovani su questa tematica. "In questo anno si sta chiudendo l'età del testimone perché chi ha vissuto quei momenti non c'è più. Allora bisogna inventarsi qualcosa e affidarsi alla storia. Continuare a interrogarsi perché è successa una tragedia di quelle proporzioni", è stato detto durante l'incontro. "Bisogna studiare la storia per fare in modo che quel che è successo non ricapiti".