Caos passaporti, le agenzie di viaggio torinesi al questore: "Aprite uno sportello per i nostri clienti. Persi 8 mln in un anno"

Istituire uno sportello dedicato ai clienti delle agenzie di viaggio: è questa la proposta di Assoviaggi-Confesercenti contenuta in una lettera inviata questa mattina al questore di Torino. "Immaginiamo – spiega Irene Ciccarelli. presidente di Assoviaggi-Confesercenti – un ufficio al quale possano rivolgersi coloro che hanno intenzione di partire e svolgono le pratiche del viaggio tramite agenzia, la quale potrebbe anche provvedere direttamente a fissare l’appuntamento con l’ufficio stesso". Una richiesta che arriva a pochi giorni dal caos passaporti vissuto sabato, quando migliaia di persone si sono messe in coda per cercare di ottenere l'agognato documento in occasione dell'open day. Lunghe code fin dalla notte davanti agli sportelli di Torino, Ivrea, Bardonecchia e Rivoli.

Persi 13mila euro di fatturato

Un'iniziativa che per Assoviaggi-Confesercenti "non è ancora sufficiente": "In questi ultimi mesi – racconta Ciccarelli – molti nostri clienti hanno dovuto e devono rinunciare alla partenza per soggiorni turistici e viaggi di lavoro nonché per ricongiungimenti famigliari. Purtroppo, nonostante l’impegno della questura, il problema non è ancora risolto". Secondo uno studio condotto da Confesercenti, finora ogni agenzia di viaggio in media ha perso 13.000 euro di fatturato e ha dovuto rinunciare a vendere 7 viaggi: il che significa per le agenzie del solo Piemonte un buco di quasi 8 milioni.

Nuovi orari in Questura

"In relazione alla eccezionale richiesta del documento valido per l’espatrio, la Questura ha operato una riorganizzazione interna volta a garantire la possibilità di presentare le istanze per il rilascio del passaporto in via continuativa", ha annunciato oggi la stessa Questura.

Pertanto, gli Uffici dedicati alla presentazione delle istanze osserveranno, per tutto il mese di febbraio, aperture settimanali con ulteriori nuovi orari, dedicati alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di

Si riportano gli orari e le giornate di apertura degli sportelli passaporti, dedicati a coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line:

- lunedì e giovedì, dalle 14.00 alle 19.00 - Piazza Cesare Augusto 5;

- martedì dalle 9.00 alle 13.00 - Piazza Cesare Augusto 5 e tutti i Commissariati di P.S.

Si rammenta che per la presentazione di istanze con carattere documentato di urgenza è possibile rivolgersi tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 presso lo sportello di Piazza Cesare Augusto 5.

Rimangono ferme le aperture degli uffici di Piazza Cesare Augusto 5 e dei Commissariati di P.S. previste ogni ultimo sabato del mese dalle 8.00 alle 13.00 nelle seguenti date: 25 febbraio, 25 marzo, 22 aprile e il 27 maggio.