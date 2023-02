Farmacia Continua: la promozione viaggia sui bus!

Farmacia Continua è un brand sempre più conosciuto e riconosciuto e questo è il risultato di una strategia comunicativa sempre più accattivante.

Farmacia Continua non finisce di stupire. Se i clienti dell’eCommerce farmacia accorrono sempre più numerosi sul portale i motivi sono molteplici, ma senza dubbio un posto d’onore appartiene alla strategia comunicativa dell’azienda. Dopo la presenza sulle maglie della Salernitana, squadra che milita con successo nel massimo campionato di calcio italiano, ora il logo di Farmacia Continua campeggia anche sui bus. Ma non è solo pubblicità, c’è molto di più!

Farmacia Continua: un progetto sempre in crescita

La comunicazione è certamente un aspetto importante per Farmacia Continua, ma non può esserci successo laddove non c’è un’offerta di valore. Ecco allora che sul portale di Farmacia Continua è possibile muoversi tra più di 20.000 prodotti dei migliori brand farmaceutici mondiali, ottenere una spedizione rapidissima e avere a propria disposizione un servizio di assistenza a 360°. Ma non è tutto! Sul sito della farmacia online è possibile usufruire di specifiche promozioni, che cambiano ciclicamente e propongono offerte irripetibili ai clienti.

Dall’online all’offline…sui bus!

Il grande pregio di Farmacia Continua è quello di trovare sempre strade innovative per promuovere i propri servizi, forte anche della collaborazione con la web agency per il settore farmaceutico Migliorshop. L’ultima trovata pubblicitaria è veramente rivoluzionaria! In un’epoca dove domina l’online la farmacia ha deciso di promuovere un buono sconto sulle carrozzerie dei bus!

Proprio così, in questo modo i cittadini che vedono sfilare i pullman non solo possono visualizzare il logo della farmacia ma, leggendo attentamente, possono prendere nota del codice coupon, che permette loro di ottenere uno sconto del 10% su tutti gli ordini online!

Un modo certamente innovativo per passare dall’online all’offline e invitare il cliente a fare il processo inverso.