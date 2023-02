San Valentino si avvicina, Bluespirit.com è il tuo alleato per il regalo perfetto

Bluespirit.com, negozio di gioielli online, ha creato un vasto catalogo per soddisfare le esigenze di uomini e donne, offrendo collezioni eleganti di gioielli alla moda e allineati alle ultime tendenze del settore. Il catalogo include anelli, bracciali e orologi da uomo a prezzi vantaggiosi e in grado di soddisfare qualsiasi gusto. Il portale è sicuro e offre un servizio clienti puntuale, con la possibilità di spedizione gratuita, rendendolo un'ottima scelta per acquistare i gioielli dei propri desideri.

Scorrendo tra gli scaffali dell’e-commerce, l’utente può scoprire tantissimi gioielli, realizzati con materie prime pregiate: diamanti, oro, argento, perle e gemme. Quanto alle alternative, si incontrano collane, bracciali, anelli, orologi, orecchini e non solo.

I brand disponibili in catalogo sono quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra gli appassionati del settore. Alcuni esempi? Festina, Citizen, Sector No Limits, Philip Watch, Chiara Ferragni Brand, 10 Buoni Propositi e Live Diamond.

A portata di tap, nella pagina “Idee regalo” si trovano diversi bijou, concepiti per essere donati in occasione di tantissime ricorrenze: compleanni, anniversari, lauree e cresime. Sono perfetti anche per stupire un parente o una persona cara a Natale.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta giungono interessanti riduzioni, che portano ad un notevole risparmio rispetto ai costi di listino ufficiali. Su alcuni preziosi del marchio Tom Hope le percentuali arrivano fino al 50%. Mentre sulle collezioni in diamanti lo sconto è del 30%.

Nell’eventualità di domande, dubbi o bisogno di informazioni, il cliente può fare affidamento sul preparato servizio di assistenza. Pronto a fornire consigli e indicazioni utili, è raggiungibile tramite numero di telefono, dal lunedì al venerdì tra le 10:00 e le 18:00, oppure via e-mail.

Richiedendo la Bluespirit Card, collegata al programma fedeltà, gli iscritti ricevono un cadeau di benvenuto e interessanti riduzioni. Una volta raggiunti 250 punti, in corrispondenza del livello di membership Diamond, le agevolazioni aumentano ulteriormente.

Il Italia, gli ordini di oltre 39 euro approfittano di spedizione gratuita. È prevista, però, anche l’opportunità di ritirare il proprio acquisto presso uno dei punti vendita Bluespirit presenti in tutto il Paese.

A concludere la shopping experience sul portale ci pensano diverse modalità di pagamento, tutte quante completamente sicure. È possibile scegliere tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario, ApplePay e GooglePay: tante alternative per soddisfare ogni esigenza.

