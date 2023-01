Nuovo Maria Vittoria alla Pellerina, cresce il partito degli scettici. Frediani: "Si sacrifica un'area verde"

E’ sempre più numeroso il partito degli scettici riguardo alla costruzione del “nuovo” Maria Vittoria nell’area della Pellerina. Se negli scorsi giorni residenti, consiglieri della Circoscrizione 4 e alcuni consiglieri comunali avevano espresso la loro contrarietà all’edificazione nell’area prossima a corso Lecce del nuovo ospedale della zona Torino Ovest, anche in Consiglio regionale spuntano i primi contrari.

Ad alzare la voce, sollevando tutti i dubbi per la nuova collocazione, è Francesca Frediani (Gruppo Misto M4o e Unione Popolare): “Torino è già la città più inquinata d’Italia, quella è oggi un’area verde e di svago per i cittadini: non mi pare una delle ipotesi più sostenibili”. Da qui la proposta di Frediani: “Accanto alla Pellerina è presente l’area Thyssen, abbandonata e senza un’ipotesi di recupero e la valorizzazione. La Regione cosa intende fare?”.

Laconica la risposta dell’assessore Marco Gabusi, per conto del collega alla Sanità Luigi Icardi: “L’area della Pellerina è risultata la favorita dallo studio presentato dal Comune di Torno, che ha comparato diverse aree. L’ipotesi è stata condivisa della Regione e dall’Asl, si procederà con lo studio di fattibilità”. Si tira dritto dunque con la Pellerina, ma il partito degli scettici diventa ogni giorno più grande.