Ospedale di Susa: nuovo ambulatorio per malattie metaboliche dell’osso

Una nuova attività ambulatoriale arricchisce l’offerta sanitaria dell’Ospedale di Susa per tutta la popolazione del territorio: mercoledì 1° febbraio parte l’ambulatorio per le malattie metaboliche dell’osso, rivolto a donne in post menopausa affette da osteoporosi, a pazienti di entrambi i sessi che seguano particolari terapie farmacologiche ad esempio a base di cortisone, e a pazienti affetti da altre patologie metaboliche dell’osso come Morbo di Paget. Infine al nuovo ambulatorio potranno rivolgersi tutti coloro che hanno sviluppato l’osteoporosi come complicanza da altra patologia (osteoporosi secondaria) come il diabete, il parkinson o il morbo celiaco, solo per citare alcuni esempi.

L’ambulatorio di Susa sarà punto di riferimento per tutta l’AslTo3. Sarà gestito dalla dottoressa Enrica Grisoglio, dirigente medico della SC Medicina generale di Susa, diretta da Attilio La Brocca. Specialista in Geriatria, Grisoglio si è formata alla Scuola di Specializzazione di Geriatria della AOU Città della Salute e della scienza di Torino. Fino a oggi la popolazione del territorio si rivolgeva ad altri ambulatori non specialistici sull’osso di questa stessa Asl oppure ai centri torinesi.

Si accede all’ambulatorio con prescrizione del proprio medico di famiglia, prenotando al numero dedicato del servizio 0122621348 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00.