Conto alla rovescia per l'avvio del Carnevale di Rivoli

Dopo l’investitura del Conte Verde del 29 gennaio scorso, il programma proseguirà con la grande Sfilata dei Carri Allegorici domenica 12 febbraio con partenza da via Nizza per proseguire su corso Susa e corso Francia, fino al cimitero. Parteciperanno i carri di: Roletto, Scalenghe, Piobesi, Giaveno, Bruere, Ponte Pietra, Nichelino, Luserna, Carmagnola, Racconigi, Centallo e le quattro parrocchie di Rivoli. Animeranno la festa la banda di Giaveno, le majorettes di Villanova d’Asti, gli sbandieratori di Avigliana e le ballerine Os Cariocas di Volpiano. Non potranno mancare le maschere di Saluzzo e Barge che collaborano con il carnevale di Rivoli. Motostyle con le sue moto aprirà la sfilata. Per concludere una giuria selezionerà tre carri: 1° premio assoluto al miglior carro, gli altri due premi per la migliore meccanizzazione e migliore coreografia. In caso di maltempo la sfilata sarà annullata.

Il 18 febbraio il carnevale sarà dedicato ai bambini: alle ore 14,00 sfilata del carro del Conte Verde insieme a sbandieratori, bande e clown con partenza dai giardini Falcone per raggiungere il Centro d’incontro San Paolo in via Croce Dorata dove si farà festa con bugie, cioccolata e vin brulè. A conclusione, alle ore 20,00 cena e ballo in maschera allo Spazio Conad, presso il Conad di Corso Susa 305 (ex Auchan). Tre premi in palio: per la maschera più bella, più originale e più simpatica. E' possibile prenotare allo 0119561996 e 3472390083.